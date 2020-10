Edvaldo Magalhães diz que empresa Fênix trafica dados de servidores ao AvanCard

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou seu tempo no pequeno expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para denunciar o que chama de “fraude” por parte da empresa amazonense Fênixsoft, que gerencia os empréstimos consignados dos servidores do estado do Acre.

De acordo com ele, o empreendimento praticou contrabando de informações dos funcionários públicos para o cartão de crédito AvanCard, um dos serviços prestados pela empresa. “E é esse cartão que está ligando todo dia pros servidores para forçar empréstimos a juros de 5,5% ao mês. Até o vice-governador tá recebendo assédio da AvanCard”.

Para o comunista, se trata de um escândalo. “Estamos durante de um contrabando jurídico, um tráfico de dados de servidores públicos. Um irmão é dono da Fênixsoft, outro é dono do cartão. Estão traficando dados sigilosos”, denunciou.

Magalhães também questiona o governo sobre o investimento de R$ 100 mil no Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Acre que a Fênixsoft teria prometido no ato do contrato firmado.

“O secretário de Planejamento Ricardo Brandão disse que o que o convenceu a fazer a contratação direta da Fênix foi eles terem dito que iriam aportar a partir de agosto R$ 100 mil para fazer a formação e a atualização dos servidores via Escola do Servidor Público. Até hoje não foi feito um único depósito de um único centavo. Estamos diante de uma grande fraude”.

Ao tomar conhecimento do discurso do deputado, o secretário Brandão enviou, ainda durante a sessão, um comprovante dando conta do depósito de R$ 200 mil para o Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos por parte da Fênixsoft, referente aos meses de agosto e setembro, conforme prometido pela empresa.

Magalhães informou o ocorrido ao vivo e solicitou ao governo que incluísse a transação no Portal da Transparência, pois até as 10h da manhã desta terça ainda não havia dados referentes ao cumprimento do acordo.

