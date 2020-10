Egito anuncia descoberta de 59 sarcófagos com cerca de 2,5 mil anos; veja fotos

Sarcófago com cerca de 2,5 mil é exibido no sítio arqueológico de Saqqara, no Egito

Vários sarcófagos são exibidos dentro de uma tumba no sítio arqueológico de Saqqara, no Egito, neste sábado (3). O Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito disse que pelo menos 59 sarcófagos selados com múmias dentro foram encontrado em três poços.

