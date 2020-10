Eleições 2020: O que se vê até aqui é uma campanha sem muito brilho no Acre

Prefeituras

O MDB trabalha com a possibilidade de fazer, na pior das hipóteses, quatro prefeituras em todo o estado. Entre os nomes que aparecem bem nas pesquisas internas estão: Zeina Melo em Jordão, Zé Maria em Porto Acre, Sebastião Nogueira de Porto Walter e Tanízio Sá, em Manoel Urbano.

Divisão de forças

O diferencial nas eleições em Jordão esse ano é a divisão dos partidos que, historicamente, caminhavam juntos. PCdoB, PDT e PT têm, cada um, uma candidatura majoritária. Para analistas políticos, essa divisão favorece Zeina Melo que ao contrário dos anos anteriores, se juntou com o PSDB.

Nova largada

A campanha eleitoral pelo Rádio e TV pode dá uma nova larga no processo em Rio Branco. Esse ano, com a pulverização de candidaturas, o maior tempo de mídia será de 2min27’. Pouco tempo para apresentação de projetos. Em cadeia de rádios e tv, somente candidaturas majoritárias.

Sem alegria

O que se vê até aqui é uma campanha sem muito brilho, talvez pelos impactos da pandemia covid-19. Quem foi às ruas ainda não mostrou aquela alegria contagiante de uma eleição majoritária.

Café da manhã

O senador Márcio Bittar tomou café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro em sua residência oficial. No cardápio, além de bom café, números, estratégias políticas para o orçamento de 2021. Não é atoa que Bittar é chamado no Planalto de “homem do orçamento”.

Contra o coronelismo

A arma utilizada pelo deputado estadual Nicolau Junior contra o poderio de Vagner Sales, no Juruá, foi montar um grupo forte de candidatos. Um verdadeiro exército. Uma das estratégias atacadas são os barrancos por onde a família Sales costuma ganhar as eleições.

Novidade

O que a família Sales não esperava era pelo crescimento da candidatura de Adonias. Forte na zona urbana, parece que os votos do MDB migraram para o PSL. Enquanto isso, Zequinha caminha livre e teoricamente, com a estrutura da prefeitura nas mãos.

Puxão de orelha

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, reuniu com o primeiro escalão e todos os cargos comissionados. Na pauta, não estava somente a queda do Ginásio Poliesportivo, mas, também, a queda nas pesquisas.

Coordenadores

A condenação de Everaldo e Aldemir no Alto Acre atinge dois grupos rivais: o MDB da ex-deputada Leila e o PT da prefeita Fernanda. Everaldo e Aldemir são raposas velhas, ambos ajudam na coordenação de campanhas dos grupos rivais. Ficou no zero a zero, vantagem para o Manoel Prete que corre por fora.

Pegou mal

O prefeito Kiefer Cavalcante parece ter escolhido o nome errado para vice. Empurrado goela abaixo pelo PSD, Elson José só causou contendas até agora. Sabe aquela história de que vice pode não ajudar, mas, atrapalha?

Os Eneias

Jarbas Soster e Jamyl Asfury terão pouquíssimo tempo para dizer os seus nomes durante o horário eleitoral. Dispõem pouco mais de 25 segundos cada um. Vão lembrar o saudoso Enéias!

Nova fronteira

O prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros anunciou a reabertura da fronteira com a Vila Evo Morales, no Abunã. O setor comercial agradece, com o fechamento do comércio bi-lateral, a cidade virou literalmente fantasma em termos de turistas.

Pronto Major

O Estado do Acre através da Secretaria de Planejamento vai investigar o suposto vazamento de dados anunciado pelo Major Rocha, vice-governador pela empresa Fênix Soft. A notificação foi publicada no Diário Oficial desta segunda (5).

