Eleições majoritárias estão polarizadas em três municípios acreanos

Três dos 22 municípios acreanos terão campanhas polarizadas em 2020, com apenas dois candidatos disputando a cadeira de prefeito no dia 15 de novembro.

Em Sena Madureira, uma das maiores cidades do Acre, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP) tem a missão de impedir a reeleição do emedebista Mazinho Serafim. O parlamentar tem como vice a ex-prefeita Toinha Vieira, do PSDB, enquanto que o atual prefeito caminha com o correligionário Gilberto Lira.

Na cidade, o Progressistas está coligado com o Cidadania, PTB, PDT e PSDB. Já o MDB, com o DEM, PSB, PL, PSD, Republicanos e PSL.

Outro município onde o embate se dá entre apenas dois candidatos é Manuel Urbano, que tem como pleiteantes Aldemar Ferreira (PSD) – com Izaute Vaz (PT) como vice – e Tanizo (MDB) – com o vice Toscano (PP).

Completam a coligação de Aldemar o PL, PSB, PCdoB e DEM. Já o palanque de Tanizo conta tambpem com a presença do PSDB e PSL.

Por fim, PROS e MDB rivalizam em Porto Walter com Arnoldo Lima e Cesar Andrade, respectivamente. O primeiro tem como vice Auricelio Gonçalves, do PP, e está coligado ainda com PT, PDT e PSB.

Já Andrade, que caminha com o tucano Guarsonio Melo como vice, também terá em seu palanque o PL, PSD, PCdoB e DEM.

