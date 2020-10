Em A Fazenda, Jake polemiza sobre selinho entre mulheres: “Não precisa”

A modelo fez a afirmação por conta dos beijos que as participantes têm dado entre si durante as festas. Logo em seguida, Victória Villarim perguntou aos meninos que estavam participando do assunto se eles também trocavam selinhos. Em resposta, Juliano Ceglia disse: “É nojento”.

Por fim, Victória concordou com a ex-Miss Brasil. “Jake, é isso mesmo. A gente tem mania de fazer isso lá fora, mas aqui dentro é foda”, comentou.

Jake – “eu dou selinho nas minhas amigas, mas estamos em rede nacional né? Não precisa” #aFazenda12 pic.twitter.com/j3tzmU1Jm0 — Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) October 3, 2020

Nas redes sociais, os internautas não gostaram nada e encararam as afirmações como homofóbicas. As principais críticas foram feitas para Jakelyne. “Ah, mas para ficar se agarrando com o Mariano não tá em rede nacional né, minha filha”, publicou uma usuária do Twitter.