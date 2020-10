Em breve haverá deliberação sobre volta às aulas particulares no Acre, diz coordenadora

Karolina Sabino, do Pacto Acre Sem Covid, diz que decisão deve ser tomada com muito cuidado

A coordenadora do Grupo de Apoio Especial Acre Sem Covid, Karolina Sabino, anunciou, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (3), que tem se reunido com representantes de colégios particulares sobre a volta às aulas nas unidades e que muito em breve sairá uma deliberação do comitê acerca do assunto.

Para ela, a educação é uma área delicada e a decisão de retorno presencial às salas de aula deve ser tomada com muito cuidado. “A dificuldade é a mesma não só do Brasil, mas do mundo todo”, lembrou.

Não se sabe se a deliberação, em caso de autorização da volta às aulas nas escolas particulares, vai abranger também o ensino público estadual. As escolas estão com suas atividades presenciais interrompidas desde o dia 17 de março, após a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Acre.

No início de agosto, o Fórum Estadual de Educação aprovou a suspensão por tempo indeterminado das aulas na rede pública do estado. O governador Gladson Cameli chegou a declarar que os estudante só voltarão às escolas após a vacina contra a covid-19 e a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte não tem trabalhado com a possibilidade de retorno em 2020.

No Brasil, oito estados já têm data de reinício das aulas, como o Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

