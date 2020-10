Em clima de Halloween: Netflix e Amazon lançam filmes de terror em outubro

Já o Amazon Prime Video investiu pesado em longas de terror. A plataforma fechou parceria com o cultuado estúdio de terror Blumhouse (Invocação do Mal, Corra!), e vai lançar, ao todo, quatro filmes do gênero no mês outubro.

A programação se inicia no dia 6 de outubro, com os lançamentos de Black Box e The Lie. O primeiro acompanha um pai solteiro, que ao perder a esposa e a memória em um acidente de carro, passa por um experimento agonizante. Em The Lie, uma jovem confessa ter matado sua melhor amiga e os pais tentam acobertá-la, levando a uma perigosa teia de mentiras.

No dia 13 de outubro, o serviço lança dois outros longas: Evil Eye e Nocturne, onde uma estudante de música tímida começa a ofuscar sua irmã gêmea mais talentosa e extrovertida quando descobre um caderno misterioso pertencente a um colega de classe recentemente falecido.

Comédia de Halloween

Os lançamentos de Halloween das plataformas também reservam produções de comédia. A Netflix aposta na parceria com Adam Sandler, em O Halloween de Hubie. O astro interpreta Hubie Dubois, que apesar de amar sua cidade e o Halloween, é uma grande piada para todos. Mas este ano há algo estranho acontecendo em Salem, e Hubie pode ser a única salvação!

O Amazon Prime Video vai lançar a série Truth Seekers. Protagonizado por Nick Frost e Simon Pegg, a produção acompanha uma equipe de investigadores paranormais que trabalha meio-período e que busca aparições de fantasmas em todo o Reino Unido, compartilhando suas aventuras em um canal on-line.

Outras estreias de Halloween na Netflix são Cidade dos Mortos, O Fascínio, Manual de Caça aos Monstros, Sem Conexão e Menedéz – El dia del Senor.