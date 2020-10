Em nota, Ufac lamenta resultado do Enade para o curso de Medicina

A Universidade Federal do Acre (Ufac) se pronunciou sobre o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para o curso de Medicina, que obteve a nota mínima (1 de 5) na prova realizada em 2019 pelas turmas 13 e 14, que já concluíram os estudos.

Em comunicado, a reitoria lamentou a pontuação de um de seus cursos mais prestigiados e disse que a gestão avalia o que motivou o polêmico resultado.

Esclareceu, porém, que a nota não reflete fielmente a qualidade da formação, “haja vista os vários fatores que podem ter influenciado no resultado. A nota reflete o momento da avaliação de turmas específicas e não do curso como um todo”. A íntegra do comunicado está no final desta matéria.

De acordo com o presidente do diretório do curso, Nathan Lima, a nota foi fruto de fatores e problemáticas que já se arrastam pelo decorrer dos anos. Ele citou como exemplos obras de infraestruturas inacabadas, superlotação de campos de prática, baixa quantidade de preceptores (médicos que acompanhas as aulas práticas dos estudantes nos hospitais), entre outros.

“Esses problemas já poderiam ter sido solucionados se não fossem a omissão da reitoria, que sempre fala que está tudo bem, mas não está nada bem, e pela coordenação do curso”, denuncia.

Ele critica ainda a ausência de coordenador do curso. “Nós temos mais de 40 professores médicos residentes da casa, mas nenhum tem como objetivo assumir a coordenação. Isso é muito problemático porque só um médico tem noção do processo pedagógico e curricular do curso de Medicina”.

Nota de esclarecimento

A Ufac lamenta o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2019, divulgado nesta terça-feira, 20, no qual o curso de Medicina obteve nota 1. No entanto, ressalta que a nota não reflete fielmente a qualidade da formação dos alunos do curso, haja vista os vários fatores que podem ter influenciado no resultado. A nota reflete o momento da avaliação de turmas específicas e não do curso como um todo, e o compromisso individual de cada formando com sua instituição é um fator preponderante.

Esse resultado está sendo avaliado com toda a equipe de gestão, não só para compreendê-lo, mas também identificar suas razões e eventuais distorções no trabalho desenvolvido; o foco é sempre o padrão de qualidade do curso de Medicina e de todos os cursos ofertados pela Ufac. Assim, a administração superior não medirá esforços e continuará investindo em ensino, pesquisa e extensão.

Os acadêmicos do curso de Medicina da Ufac são exemplo de dedicação. Diante da pandemia do novo coronavírus, tiveram iniciativa com importante participação em projetos para combatê-la no Acre, com teleatendimento e produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais de saúde locais e de parte de Rondônia e do Amazonas.

Confiando na qualidade da formação de seus alunos, a Ufac mantém seu compromisso com a educação superior no Acre.

