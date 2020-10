Em pandemia, Acre tem incidência de casos de dengue acima da apresentada no Brasil

Em relação à detecção do Chikungunya (CHIKV) no Brasil, o vírus também foi identificado no Acre

Enfrentando uma severa pandemia do coronavírus, de caráter global, o Acre é um dos oitos estados em que a incidência de casos de dengue está acima da apresentada no país.

O dado é da Secretaria de Vigilância em Saúde – órgão especializado do Ministério da Saúde pela avaliação epidemiológica das unidades da federação.

Bahia, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal estão na mesma situação.

Até a Semana Epidemiológica (SE) 34, foram notificados 924.238 casos prováveis de dengue no país com taxa de incidência de 439,8 casos por 100 mil habitantes.

Em relação à detecção do Chikungunya (CHIKV) no Brasil, o vírus também foi identificado no Acre, com 35 pessoas afetadas. O Estado já registrou desde o início do ano mais de 227 casos de dengue e 12 de Zika.

Com dengue, 4 pessoas já morreram em todo o território acreano.

