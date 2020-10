Energisa se compromete a trocar a malha elétrica do Ramal 3 de Acrelândia

"É preciso repensar o modelo de eficiência energética na zona rual", aponta Rodrigo Pires, autor do pedido e presidente do 'Fórum Acre 2050'

O empresário Rodrigo Pires – ‘Fundador do Acre 2050’, entregou um ofício nas mãos do presidente da Energisa, José Adriano Silva, pedindo a troca da linha elétrica do Ramal 3 na cidade de Acrelândia. O contato ocorreu na sexta-feira (2) durante uma reunião na Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

“Estive em diversos ramais onde a infraestrutura elétrica é insuficiente para o empreendedor, como no caso do pequeno produtor de cachaça artesanal que tem prejuízo de mil reais por semana. É preciso repensar o modelo de eficiência energética na zona rual”, justificou Pires.

Em resposta, o presidente da Energisa disse que deve visitar o ramal com a presença de Rodrigo Pires e da presidente da Acisa, Síglia Abrahão. A contrapospota de José Adriano Silva é fiscalizar os problemas da região e, ainda, apresentar os investimentos da empresa dedicados ao desenvolvimento da produção e do agronegócio. [Foto: Cedida]

