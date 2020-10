Entregador dorme enquanto pilotava moto e colide contra poste no bairro Cerâmica

O entregador Rúbens Ferreira da Silva, 19 anos, sofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (16) na Rua da Escola Mário de Oliveira, no bairro Cerâmica.

Segundo informações de autoridades de trânsito, Rúbens trafegava em uma moto e tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou dormindo na direção e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

Após a colisão, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça contra o asfalto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O rapaz quebrou uma perna, o quadril e sentia fortes dores na coluna e na cabeça. O estado de saúde dele, no entanto, é estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A motocicleta foi entregue a um amigo de Rúbens, que se responsabilizou em remover o veículo do local até a casa da vítima.

