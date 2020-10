Especialista analisa novo surto de acreana Raíssa: “Dor emocional grande”

“O padrão desadaptado do comportamento é constante com tendência marcante a agir impulsivamente, sem considerar as consequências. A instabilidade do humor predomina nesses pacientes desencadeando acessos de raiva intensa, associados a atos violentos e ou a explosões comportamentais”, analisa. Silva ressaltou ainda o sofrimento psíquico ao qual Raíssa está submetida. “A dor (psíquica) é muito grande. Como se ela não conseguisse ‘dar conta’ do que ela está sentindo o que causa sofrimento. Ela está sentindo uma dor emocional muito grande”, complementa.

A especialista ressaltou ainda que, nestes quadros, urge a necessidade de um acompanhamento profissional especializado para saúde e bem estar do paciente. “Todo transtorno mental requer tratamento por profissional especializado e quando esses pacientes apresentam surtos recorrentes e frequentes o acompanhamento médico é fundamental para evitar danos psíquicos e sociais irreparáveis para o paciente e as pessoas de seu convívio”, afirma.