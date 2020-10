Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado ganhará série pela Amazon

A série terá roteiros de Sara Goodman (Preacher), que também cuidará da produção-executiva. Além disso, James Wan (Aquaman) antes cotado para dirigir o episódio piloto, também ficará com o cargo de produtor-executivo.

A trama deve seguir a mesma ideia do filme de 1997, em que um grupo de jovens é perseguido por um assassino um ano após um acidente fatal que causaram, mas com a história sendo contada no mundo moderno.

O longa original tinha Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr e Sarah Michelle Gella no elenco e ainda ganhou duas sequências: uma em 1998, intitulada Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado; e outra em 2006, chamada Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado.