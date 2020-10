Ex-secretário de Tião Viana é condenado pelo TCE a devolver R$ 240 mil aos cofres públicos

Na edição do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) desta sexta-feira (16), saiu a condenação do ex-secretário de Agropecuária do governo de Tião Viana, José Carlos Reis, que deve devolver R$ 240 mil aos cofres públicos.

Reis teve a condenação por conta de inconsistências na prestação de contas do Fundo Agropecuário Estadual (FUNAGRO), no exercício de 2017. O ex-gestor terá o prazo de 30 dias para devolver o valor ao Tesouro Estadual. A quantia total é de R$ 240.978,37.

PUBLICIDADE

José Oliveira Carvalho, contador de Reis na Seaprof, foi condenado a devolver, também em 30 dias, a quantia de R$ 15.864,03, proveniente da divergência entre o saldo para o exercício seguinte e o balanço financeiro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários