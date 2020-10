Familiares, amigos e autoridades dão último adeus à Dona Jandira, em Sena Madureira

A família e alguns dos amigos de Dona Jandira deram o último adeus à ela neste domingo (18), quando seu corpo foi sepultado em Sena Madureira.

O momento final foi celebrado pelo pároco da cidade, Moisés Oliveira.

O ex-senador Jorge Viana e prefeito Mazinho Serafim também participaram e prestaram condolências à família.

SAIBA MAIS: Morre, aos 75 anos, Jandira Gonçalves, a primeira radialista de Sena Madureira

Em suas redes sociais, Jorge se referiu à senamadureirense como a mais querida amiga que ele tinha no interior do Acre.

“Quanto orgulho tenho de ter sido merecedor dessa amizade. Exemplo de mulher, mãe de família e militante. Nossa querida Jandira foi a primeira mulher radialista do Acre. Ela e o marido montaram uma rádio no boca de lata que era possível de ser sintonizada nos rádios. Seu Floriano é técnico em eletrônica. ‘A Voz da Cidade’ foi a primeira emissora comunitária do Acre é uma das primeiras do Brasil. Dona Jandira era a locutora. A rádio era ouvida nos seringais, uma engenhosidade do seu Floriano. Mas hoje foi com tristeza que participei da despedida dessa insubstituível amiga e ser humano extraordinário. Há mais de 10 anos ela foi acometida de uma grave doença. Sempre que podia eu a visitava”, escreveu.

