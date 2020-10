Famosa é apontada como amante de Gusttavo Lima e fãs descobrem mensagens antigas

De acordo com informações da jornalista Fabíola Reipert, no Balanço Geral, que foi ao ar nesta sexta-feira (16), os dois não só ficaram, como também tiveram um caso. A moça, por sua vez, é ex-mulher do jogador Dudu, ex-Palmeiras.

“Aconteceu uma coisa entre eles sim, quatro vezes pelo o que passaram para gente”, disparou a jornalista da Record, causando o maior burburinho nas redes sociais. Prontamente, o público foi investigar e acabou descobrindo algo a mais.

Em fotos antigas de Gusttavo, nas quais ele mostrava os dois filhos, Gabriel e Samuel, sem a presença de Andressa, Mallu chegou a deixar comentários de carinhas apaixonadas, como se já estivesse de olho em tudo.

“É muito mal gosto desse Gustavo Lima trair a Andressa com ela”, lamentou uma fã. “Como alguém troca Andressa por por ela?”, perguntou outra. “Silêncio! O Brasil está descobrindo que o homem de família não é tão de família assim”, debochou mais uma.

Confira: