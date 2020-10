FCCV realiza recuperação no telhado da creche São Francisco após fortes chuvas

A Fundação FCCV realizou nesta quinta-feira (15), em parceria com a Secretaria da Educação de Cruzeiro do Sul, ações de recuperação no telhado da creche São Francisco, no bairro Miritizal. O telhado da unidade de ensino sofreu estragos após as fortes chuvas que atingiram o município nesta semana.

As chuvas provocaram estragos também em outros pontos de Cruzeiro do Sul e provocou a derrubada da cobertura de um posto de combustíveis, uma árvore e um poste, além de provocar desmoronamentos.

