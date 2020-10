Fernanda Torres homenageia 91 anos de Fernanda Montenegro: ‘Obrigada, Nanda’

“Hoje é dia dela. Minha mãe. Feliz 91!”, foi assim que a atriz Fernanda Torres resolveu homenagear Fernanda Montenegro, que faz aniversário nesta sexta-feira, 16 de outubro. Passando uma temporada em seu sítio no interior do Rio de Janeiro, ela fez questão de agradecer nas redes sociais: ‘Obrigada, Nanda’.

Claro, fãs e famosos não economizaram nas curtidas e respostas carinhosas! Aliás, não é de hoje que a atriz é dá show de simpatia e é exaltada na web. Ao cantar sucesso da MPB no programa Conversa com Bial, ela encantou. Reveja momento especial:

Recentemente, mãe e filha atuaram juntas em Amor e Sorte. Ao Gshow, Fernanda Montenegro falou sobre atual novo normal com a pandemia do coronavírus: “Essa pandemia toca na consciência da gente de uma forma revolucionária”, afirmou a atriz, que gravou ao lado dos netos e familiares. [Foto de capa: Reprodução]

Caetano Veloso

O cantor declarou todo seu amor em mensagem especial: “Feliz aniversário, minha querida. Fernanda Montenegro é um grande amor da minha vida. Como uma professora a quem a gente se sente atado no primário. Como uma repentina namorada com quem a gente faz, na adolescência, o que nem tinha tido coragem de sonhar. Como uma diva dos palcos e das telas que a gente acha impossível ver em carne e osso. Como uma heroína histórica que só conhecemos em livros escolares. Como uma mãe que fez tudo o que as mães devem de fato fazer”.

“Vejo-a com pouca frequência, mas a cada encontro, a cada breve conversa, a cada abraço, sinto reconfirmadas todas essas formas de amor. E minha alma e meu corpo ainda têm a coragem de crer que meus sentimentos são correspondidos”, escreveu Caetano.

Carolina Dieckmann

“Fernanda é maior do que o nosso tempo! Não só por ser quem é e o que representa, mas pelo jeito que é e que faz. O caminho é tudo e é lindo. Feliz aniversário, dona.”, escreveu a atriz. Veja a homenagem completa!

Aline Moraes

Drica Moraes

Paula Lavigne

Regina Casé

“Fernanda. Hoje é o dia dessa que para mim é muito mais do que a maior atriz do Brasil. Além de mestra, ela é meio mãe, meio irmã, madrinha de tudo lá de casa casamento, batizado… Uma amiga como eu nunca vi igual. Com uma presença serena, marcante, calorosa. Nossas conversas ao telefone duram em média uma hora, uma hora e meia”.

“Outra coisa que a gente gosta muito de fazer juntas é rezar e rir. Seu senso de humor é uma delícia! Quanta risada boa… faz até a gente esquecer as lágrimas que derramamos juntas por essas coisas que vão acontecendo pela vida a fora. Qualquer mulher sonha chegar aos 91 com o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, sua alma, a sua espinha ereta, a sua conduta correta, a sua criatividade incessante!! Vou rezar muito para nossa Nossa Senhora manter você sempre assim ainda por muitos mais anos e sempre perto da gente. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo muito! Feliz aniversário!”

Cissa Guimarães

“Hoje é dia de nossa Grande Dama, filha de Dionísio, amante e operária extraordinária das Artes Cênicas! Fernandona, nunca conseguirei te agradecer o suficiente por tantas emoções que você me fez sentir. E todo o aprendizado. E toda a generosidade. E toda a beleza de Ser Humano que você é! Parabéns! Evoé! Que os Deuses do Teatro te cubram de bênçãos! Todo meu amor, gratidão e aplausos!”

Carol Duarte

“É dia de celebrar a existência dela! À imensa Fernanda Montenegro parabéns pelos noventa e um, pela parte que nos toca obrigada por tanto tanto tanto! Esse abraço da foto cabe muita coisa! ❤”

Leandra Leal

“Referência de vida e arte! ❤ Feliz aniversário, Dona Fernanda Montenegro. Obrigada por tudo ❤”

Letícia Sabatella

“Eu sei que você é a artista mais onipresente nas nossas vidas! E Deus abençoou a minha trajetória com alguns encontros magníficos com a sua sapientíssima existência! Eu te amo. Eu te agradeço por tanta paciência, por tanta generosidade, por tanta cultura, por tanta criatividade! Esta presença que me exigiu superações mil! Teu crivo. Teu patamar de divindade! Obrigada por todo o estímulo!”

“Obrigada de coração pelo carinho comigo e minha mãe, na minha primeira novela já ao seu lado! Minha vida de atriz foi seguir por onde você estava e aprender. E adorá-la! Eu te amo! ❤ Parabéns!!!!!🍾”

Luis Lobianco

“Privilégio de estarmos aqui nessa época. Parabéns Dona Fernanda Montenegro ♥”

Lucio Mauro Filho

“Fernanda Montenegro, um exemplo de artista, de profissional e acima de tudo, um exemplo de ser humano. Para os atores e atrizes, hoje continua sendo o dia do professor, já que Fernanda é grande mestra para diferentes gerações de artistas. Sua dedicação, sua garra, seu talento, formam um conjunto insuperável e fazem de Fernanda Montenegro a mais importante artista viva do nosso país.”

“E que permaneça assim, sempre lúcida, sempre um farol de qualidade e de cidadania! Fernanda Montenegro é resistência! Viva ela e sua linda família! Feliz Aniversário, grande dama da arte brasileira!”

Deborah Secco

“‘Boa Sorte’ não poderia ter outro nome! Que sorte ter a honra de comemorar o aniversário da D. Fernanda relembrando uma cena nossa. ❤️😍Um filme tão importante para mim. Que o universo te cubra de coisas maravilhosas no ano novo, mestra !”

Julia Lemmertz

“Feliz aniversário, amada Fernanda. O abraço é antigo, mas o amor e o desejo de felicidade estão renovados !!❤”

Walcyr Carrasco

“Quero aqui celebrar o talento, a arte e a vocação da rainha da teledramaturgia brasileira. Nossa querida Fernanda Montenegro completa mais um ano de vida e sou muito orgulhoso de poder ter trabalhado com ela e de poder desfrutar da sua arte. Parabéns, Fernanda!”

