Festa com aglomeração causa transtornos e polui Igarapé Preto em Cruzeiro do Sul

Uma festa realizada nas imediações do Igarapé Preto vem causando transtornos para os órgãos responsáveis pela manutenção e limpeza do local. Por ser considerada área de preservação ambiental, aquele balneário vem recebendo ações coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que está desenvolvendo um trabalho de conscientização dos banhistas e dos donos dos estabelecimentos comerciais da região do igarapé.

O programa de limpeza, realizado duas vezes por semana, segundo informações da secretaria que deu entrevista no mês de setembro para a Tv Juruá, tem objetivo em conservar o local visando principalmente a preservação ambiental e poder proporcionar também uma qualidade no lazer dos cidadãos que frequentam o balneário com suas famílias nos finais de semana.

Neste domingo (18) após mais uma festa com aglomeração, algo que está proibido nesse período de pandemia do Covid-19, deixou muito lixo espalhado pelas imediações. Garrafas plásticas e de vidro, muito vidro quebrado, sacos plásticos, embalagens e latas de bebidas deixaram o lugar impróprio para circulação. Havia ainda grande quantidade de dejetos humanos e preservativos nas proximidades dos bares que ficam fechados durante a noite.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul informou que vem fazendo um acompanhamento com os demais comerciantes do local, os mesmos já se adequaram às novas regras, adaptaram suas caixas de lixo individuais e fazem a própria limpeza nos estabelecimentos. Cada comerciante ficou responsável em descartar os resíduos corretamente conforme às normas impostas pelo termo de compromisso e responsabilidade.

