Festivais, cinema e música; veja eventos online para fim de semana

FESTIVAL AFROPUNK

Neste fim de semana, acontecerá virtualmente o Festival Afropunk. Contando com atrações como Bob The Drag Queen, Guetto Gastro e DJ Jada Lareign, o evento exibirá shows, palestras, mostras de arte e muito mais. Para mais informações acesse o site Planeta Afropunk.

Data: 24/10

Horário: 9h30

Local: Site Planeta Afropunk

Preço: Gratuito

ENCONTRO DE CINEMA NEGRO

O encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e outras Diásporas será realizado inteiramente na plataforma da Inssaei, até o dia 30 de outubro. O evento conta com exibições de curtas e longa-metragem, além de quadros como “Encontro de Saberes” e “Políticas do Olhar”. Para mais informações acesse a página do evento.

Data: 24/10

Horário: 9h30

Local: Plataforma Inssaei

Preço: Gratuito

FESTIVAL RIO MONTREUX JAZZ

Inicia nesta sexta-feira o Festival Rio Montreux Jazz. Serão três dias de muita música boa, shows e encontros inéditos. Entre as principais atrações do festival estão a cantora e produtora musical Macy Gray, o cantor e compositor Milton Nascimento e o trompetista Chistian Scott. Para conhecer o restante da programação acesse o site do evento.

Data: 23/10

Horário: 9h30

Local: Canal do Youtube Rio Montreux

Preço: Gratuito

