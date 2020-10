Fieac decreta luto pela morte do vice-presidente; Aryanny Cadaxo lamenta morte do pai

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, decretou luto oficial nesta sexta-feira (30), após o falecimento do vice-presidente da instituição, Francisco Nailton Feitosa Lima. O motivo da morte ainda não foi informado.

Dessa forma, não haverá expediente nas unidades da Fieac, do IEL, do Sesi, do Senai e do Sesi-Senai do Juruá. Veja, abaixo, a nota divulgada nas redes sociais:

Filha de Nailton, a ex-vereadora Aryanny Cadaxo – que é candidata à Câmara Municipal de Rio Branco nestas eleições, havia publicado um pedido de oração quatro dias atrás, no Instagram.

Na noite desta quinta (29), Cadaxo lamentou a perda. “Meu pai amado, Nailton Feitosa Lima, acaba de fazer a passagem espiritual. Deus o receba em sua moradia eterna”.

