Fim de semana com teatro, música e inauguração de Pub; confira agenda cultural

Quer divulgar seu evento em nossa Agenda? Entre em contato pelo instagram @contilnetnoticias ou pela página do facebook ContilNet Notícias.

ESPETÁCULO AGRESTE

PUBLICIDADE

A noite de sábado (17), na capital acreana, inicia com a apresentação da peça teatral “Agreste – do ódio ao amor”. Dirigida por Sandra Buh, o espetáculo provém da obra homônima de Newton Moreno, renomado escritor brasileiro. O drama, estrelado pelo ator e artista Matheus Filgueira, é uma história de amor que ocorre no interior nordestino, retratando a ingenuidade da paixão e pobreza humana.

Data: 17 de outubro

Horário: 19h

Local: Teatro Maués de Melo – Centro Thaumaturgo Filho (FGB)

Preço: Gratuito

INAUGURAÇÃO CASA MESQUITA

Localizada na Rua Matos, no Bairro Seis de Agosto, a Casa Mesquita abre as portas neste sábado (17). Com música de qualidade e boa energia garantida, o Pub e Restaurante fast-food conta com a presença do DJ SpaceCaps. A programação ainda inclui 4 horas de open bar, open food e sorteios de brindes para os clientes.

Data: 17 de outubro

Horário: 15h – 23h45

Local: Rua Cunha Matos, 393 – Seis de Agosto

Preço: R$100

LIVE ZÉ NETO E CRISTIANO

Durante a noite de sexta-feira (16), para garantir o “sextou”, a Live Music exibirá o show dos cantores Zé Neto e Cristiano. A live será o primeiro drive-in realizado com máquinas agrícolas, garantindo o show dos sertanejos e a apresentação das novas colheitadeiras TC e TX.

Data: 16 de outubro

Horário: 18h30

Local: Evento Online pelo Instagram @live.music.show

Preço: Gratuito

BAZAR SAQP

A Sociedade Amor a Quatro Patas (SAQP) realizará neste sábado (17) um bazar de roupas, sapatos e acessórios. O bazar é uma das principais fontes rendas mensais da associação, que parou as atividades em março, devido a pandemia do novo coronavírus. Diante desta situação, portanto, será disponibilizado luvas descartáveis, álcool em gel, uso de máscaras e compras com distanciamento.

Data: 17 de outubro

Horário: 14h

Local: Frente da churrascaria O Costelão (Rua do Comércio, Bairro Manoel Julião)

Preço: Gratuito

TARDEZINHA GRILL & FISHES

Ao som do DJ Belmont, Vinícius Rodrigues e Thales & Thiago, o Tardezinha abre suas portas para toda a clientela na noite de sábado (17). Com entrada franca até 22h, o evento garante diversão, entretenimento e cardápio de dar água na boca. Para mais informações, acesse a página no instagram @tardezinhagrillefishes.

Data: 17 de outubro

Horário: 20h

Local: Av. Getúlio Vargas

Preço: entrada liberada até 22h

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários