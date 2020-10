Flamengo amassa o Goiás, vê goleiro brilhar e marca no último minuto com Pedro

Em dia de forte calor no Rio de Janeiro, o Flamengo manteve a temperatura alta no Maracanã e protagonizou uma boa exibição diante do Goiás, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada de Pedro, que fez dois gols, o Rubro-Negro venceu o Esmeraldino de virada, por 2 a 1, com o camisa 21 marcando no último minuto. Vinicius Lopes descontou para os visitantes.

O primeiro tempo começou com o Goiás quase abrindo o placar. Após jogada de Keko pela direita, a bola sobrou para Shaylon. O camisa 17 cruzou para Rafael Moura cabecear próximo da trave esquerda de Hugo. No minuto seguinte, foi a vez de o Flamengo quase balançar a rede. Bruno Henrique recebeu de Thiago Maia, fez boa jogada pela esquerda e rolou para Pedro finalizar de primeira, mas Tadeu fez ótima defesa. O Rubro-Negro continuou pressionando e quase marcou, mas dessa vez com Bruno Henrique. Após boa troca de passes, Michael cruzou na cabeça do camisa 27, que mandou por cima do gol.

Apesar do bom momento rubro-negro, foi o Esmeraldino quem abriu o placar. Daniel Bessa acertou um lindo passe para Vinicius Lopes finalizar com muita categoria no canto do gol de Hugo e comemorar dançando. O Flamengo não se abalou e continuou pressionando o adversário. Arão, em chute de longe, quase marcou. Em seguida, foi a vez de Pedro levar perigo ao gol de Pedro, em tentativa de bicicleta.

O Goiás, com vantagem, no placar, recuou e deu mais espaço ao time de Domènec, que não deixava o rival respirar. Thiago Maia recebeu bom passe, levou na linha de fundo e rolou para trás. Michael chegou finalizando, mas pegou mal na bola. No lance seguinte, aos 38 minutos, Tadeu nada pôde fazer. Bruno Henrique recebeu em velocidade e tocou na medida para Pedro, que bateu de primeira e empatou o jogo.

Depois do gol, Flamengo manteve a postura e pressionando. Após boa troca de passes, Filipe Luís recebeu na ponta esquerda e arriscou o chute, mas mandou na rede pelo lado de fora. No último minuto do primeiro tempo, Bruno Henrique comemorou gol, mas o VAR jogou um banho de água fria no atacante. Michael fez cruzamento perfeito para o camisa 27, que cabeceou para mais um milagre do goleiro esmeraldino. Os rubro-negros alegaram que a bola entrou antes de o camisa 1 tirar, mas o árbitro de vídeo verificou que não. Ao todo, foram 16 finalizações do time carioca.

No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo, com o Flamengo amassando o Goiás, praticamente um treino de ataque contra defesa. O Esmeraldino tentou de todas as maneiras segurar o empate fora de casa. O time de Enderson Moreira adotou postura totalmente defensiva e viu o Rubro-Negro perder inúmeras oportunidades, inclusive colocar botar bola na trave. Pedro recebeu pela direita e fez bom cruzamento para Bruno Henrique, que subiu no terceiro andar e cabeceou com força no travessão.

Depois foi a vez de Pedro. Após cobrança de escanteio, o camisa 21 cabeceou com liberdade, e o goleiro esmeraldino saltou para fazer mais uma grande defesa. Cansado, o time do Flamengo mostrou desgaste físico e abusou do chuveirinho na área, mas sem sucesso. O técnico Domènec, que poderia fazer até cinco substituições, fez apenas uma alteração, tirando Gerson e colocando Lincoln, que não foi bem nos minutos em que esteve em campo.

Mesmo diante de todo o esforço do Goiás, o Flamengo, que fez 27 finalizações, conseguiu a virada, com Pedro, no último minuto de jogo. Arão arriscou de fora da área, a bola encontrou o atacante, que dominou, viu Rafael Moura dar condições, e bateu colocado, sem chances para Tadeu. Após a bola na rede, o árbitro apitou o fim do jogo. [Foto de capa: Luciano Belford/Agência O Dia]

