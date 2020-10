Fluminense empata com Atlético-MG, se mantém em quinto e ganha confiança no Brasileiro

Goleiro Muriel, muito criticado, voltar a ser herói. Ele foi o grande nome do jogo com sequência de defesas difíceis no segundo tempo

Depois de alguns empates com o famoso gosto de derrota, o Fluminense experimentou nesta quarta aquela igualdade que mais parece uma vitória. E não apenas porque ficou no 1 a 1 com o líder Atlético-MG fora de casa. Mas porque teve uma boa atuação e ainda viu o goleiro Muriel, muito criticado, voltar a ser herói.

Com 25 pontos, os tricolores seguem no quinto lugar da tabela. No sábado, recebem o Ceará, no Maracanã.

A decisão do técnico Odair Hellmann de poupar Fred e Nenê se mostrou acertada. Se defensivamente o Fluminense foi perfeito no primeiro tempo, no ataque a velocidade de Luiz Henrique e de Caio Paulista (no lugar de Fernando Pacheco, lesionado no primeiro minuto) incomodou os atleticanos. Foram dois chutes na direção do gol dos cariocas contra nenhum dos mineiros.

Numa dessas finalizações saiu o gol. Luiz Henrique se deslocou da ponta para o meio e acionou Caio Paulista. Da meia-lua, ele ajeitou e fuzilou o gol de Éverson com uma bela finalização. Detalhe: foi o primeiro gol do atacante de 22 anos como profissional.

Só que o conto de fadas tricolor acabou no segundo tempo. O Atlético retornou não só pressionando como com melhor poder de infiltração. Uma reação influenciada por dois fatores: o desgaste físico do Fluminense e a entrada de Marrony no time mineiro, com Sasha sendo deslocado do centro do ataque para a ponta direita.

Foi por ali que saiu a jogada do gol. Aos 6, Sasha cruzou e Guilherme Arana, também da meia-lua, acertou um chute rasteiro no canto de Muriel.

Neste momento, o Atlético-MG já havia voltado a ser aquela equipe que ainda não havia perdido de ninguém no Mineirão e que não empatava. Esta última marca, contudo, ficou para trás ontem . E muito graças a Muriel. Com uma sequência de defesas difíceis, o goleiro segurou o líder. [Foto de capa: Lucas Mercon]

