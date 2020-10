FOTOS: conheça o novo lar de Gusttavo Lima com Elevador para carro, 404 m² e 4 suítes

Gusttavo Lima está morando no condomínio Victorian Living Desire, em Goiânia, e a coluna decidiu investigar se a nova residência do cantor é tão luxuosa quanto sua antiga mansão. E, pode acreditar, leitor, o apartamento avaliado em R$ 7 milhões em que ele está vivendo não deixa nada a desejar à sua antiga casa na fazenda. O imóvel tem nada menos do que 404 m², quatro suítes e, até mesmo, um elevador para veículos para levar o carro até o apartamento.

O Victorian Living Desire foi inspirado na arquitetura inglesa e projetado como um condomínio de alto padrão. Está localizado em frente ao Shopping Bougainville e próximo ao polo gastronômico, no setor Marista. O novo imóvel de Gusttavo tem como diferencial a vista da cidade. O prédio de 37 andares ainda conta com segurança 24 horas, monitoramento 360º com câmeras e área de spa e academia.

PUBLICIDADE

Existem apenas duas unidades disponíveis para venda no edifício, no 5º e no 6º andar. Há também outro apartamento em um andar mais alto, que está reservado, mas que a compra ainda não foi fechada, que é onde Gusttavo está morando. O apartamento tem ar-condicionado em todos os ambientes, tratamento acústico para a redução de ruídos externos, varanda gourmet com churrasqueira a carvão e ofurô, além de ser todo automatizado.

A assessoria de imprensa de Gusttavo confirmou para a coluna sua mudança de residência. Por enquanto, o imóvel no setor Marista, área nobre de Goiânia, está alugado, mas o cantor tem interesse na compra e está negociando. Já Andressa Suita está morando com os filhos do casal em uma casa no condomínio Alphaville, enquanto a fazenda em Bela Vista passa por uma reforma. [Capa: Reprodução]

Veja fotos:

Victorian Living Desire – Novo apartamento de Gusttavo Lima Victorian Living Desire – Novo apartamento de Gusttavo Lima Victorian Living Desire – Novo apartamento de Gusttavo Lima Victorian Living Desire – Novo apartamento de Gusttavo Lima Victorian Living Desire – Novo apartamento de Gusttavo Lima Victorian Living Desire – Novo apartamento de Gusttavo Lima

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários