Fundação e Prefeitura realizam serviços de recuperação na Escola Padre Cristóvão Freire Arnoud

Em parceria com a Secretaria da Educação de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV realizou nesta semana serviços de recuperação na Escola Municipal Padre Cristóvão Freire Arnoud. As melhorias foram feitas no telhado e no piso da unidade de ensino.

O objetivo foi dar melhores condições na infraestrutura da escola, permitindo que estudantes e profissionais da educação tenham um ambiente ainda melhor para o processo de ensino e aprendizado.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários