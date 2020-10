Gabriel Medina recebe bolsa de R$ 15 mil do governo enquanto curte férias nas Maldivas

Embora desfrute de cifras astronômicas, que permitem viagens caríssimas como a mais recente, para as Maldivas, Gabriel Medina está apto para o programa do Ministério da Cidadania. Além dele, outros 273 atletas foram contemplados com o benefício que, de acordo com o site oficial do ministério, busca garantir “condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e competições”.

Medina, de 26 anos, ganhou notoriedade após se sagrar bicampeão mundial de surf da ASP World Tour, em 2014 e 2018, sendo o primeiro brasileiro a vencer um torneio do tipo. Em 2015, ingressou na lista de 100 pessoas mais influentes do ano, de acordo com a revista Time. Gabriel também ostenta uma façanha, realizada na Oi Rio Pro 2016: o back flip, espécie de mortal de costas, uma das manobras mais complexas do esporte.