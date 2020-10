Galvez e Atlético fazem o clássico dos opostos neste sábado

Em situações opostas na tabela de classificação, o Imperador Galvez e Atlético Acreano fazem na tarde deste sábado (31), às 15h30, na Arena Acreana, jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com 16 pontos ganhos e na vice-liderança do Grupo 1, o Galvez para o confronto não poderá contar com o meia-atacante Radames. O atleta segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa e não será relacionado para a partida. O técnico imperialista Zé Marco não terá nenhuma outra baixa para o duelo, mas perderá para a sequência da competição o lateral direito Lucas Bala e o atacante Índio. Os dois jogadores terão seus contratos rescindidos e voltam para a reforçar o Porto Velho (RO) durante as semifinais do Campeonato Rondoniense.

PUBLICIDADE

Com bons jogos com a camisa do Imperador Galvez, o atacante Índio espera uma despedida com vitória para ajudar o campeão acreano na caminhada rumo à segunda fase do torneio.

A respeito do clássico contra o Galo Carijó, o técnico Zé Marco diz que o foco será de vitória para embalar o time rumo à classificação antecipada para a próxima fase do torneio. “Nosso objetivo e vencer a partida deste sábado para encaminhar a nossa classificação à próxima fase da competição, mas sempre respeitando muito o Atlético Acreano”, ponderou o comandante imperialista.

Técnico estreante faz mistério

Sem vencer na competição e com apenas seis pontos ganhos e ostentando a última posição na tabela de classificação do Grupo 1 da competição, o Galo Carijó para o confronto deste sábado terá como novidade a estreia do técnico Márcio Perreiras. O profissional chegou ao clube no início da semana e realizou nos últimos dias trabalhos táticos com o objetivo de corrigir o posicionamento dos jogadores em campo, com e sem a posse da bola. “O Atlético-AC apesar das derrotas, tem um time muito forte, tem experiência, tem técnica e tem velocidade no meu ponto de vista. O que falta hoje é saber jogar também sem a bola. Todos têm que ter comprometimento sem a bola”, acrescentou o treinador em entrevista ao ge.

Sem pagar salários há mais de seis meses, o Galo Carijó para o compromisso deste sábado (31) não poderá contar com os laterais direito Pedro Balu e Matheus Damasceno. Os dois jogadores pediram rescisão de seus contratos de trabalho com o clube celeste. Com alguns problemas para a partida, o técnico Marcio Parreiras faz mistério para o compromisso e não divulgou a lista dos jogadores titulares.

Na corda bamba

Galo Carijó entra em campo pressionado pela necessidade de uma vitória contra o Galvez. O time celeste soma apenas seis pontos e um revés pode precocemente eliminar o clube da competição. Restando, após o jogo deste sábado 12 pontos a disputar na primeira fase, o clube chegaria somente ao total de 18 pontos na tabela de classificação, isso no caso de vencer seus quatro próximos compromissos. Por outro lado, com vitórias na rodada deste final de semana, as equipes do Galvez, Estrelão e Rolo Compressor chegariam aos 19 pontos. Com 20 pontos, o Bragantino-PA lidera o Grupo 1. Com essa combinação de resultados, o Atlético Acreano não teria mais chances matemáticas de chegar ao G-4.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários