Galvez e Rio Branco empatam na Arena Acreana pela série D

O clássico do futebol acreano, entre Galvez e Rio Branco, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da série D, terminou sem vencedor.

A partida foi realizada na tarde de domingo (4), no Estádio Arena Acreana.

Os dois times entraram em campo em busca dos três pontos para permanecerem nas primeiras posições da chave A 1.

O imperador começou melhor, mas aos poucos o Rio Branco equilibrou as ações do jogo. 0 a 0 foi o placar nos primeiros 45 minutos de jogo.

Na etapa final, o Rio Branco voltou melhor e foi em busca da vitória. A equipe criou várias chances, mas esbarrou nas defesas dos goleiros Miller.

Aos 30 minutos, o ritmo da partida caiu de rendimento. O empate não era bom para os times acreanos, mas dentro de campo a impressão é que parecia ser, pela pouca vontade de ir para o ataque dos dois times.

Aos 46 minutos houve a chance mais clara para o Rio Branco. Lineker perdeu um gol sem goleiro. Placar final: Galvez 0 x 0 Rio Branco.

Com o resultado, o Rio Branco chegou aos 6 pontos, com uma vitória e três empates. Já o Galvez, soma 7 pontos, com duas vitória, um empate e uma derrota.

