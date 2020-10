Gladson comenta pesquisa em que Socorro lidera e diz: “Não subestimo números” 

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o código AC-06308/2020

Após a pesquisa encomendada pela TV Record apontar que a candidata à reeleição em Rio Branco, Socorro Neri (PSB), lidera a pesquisa na votação espontânea, com 20% dos votos, o governador Gladson Cameli (sem partido) comentou o resultado e disse que considera o resultado ‘normal’, tendo em vista que os números expressam a vontade popular.

“Eu respeito o resultado e digo e que não subestimo números mostrados na pesquisa”, declarou.

Gladson avaliou ainda a campanha eleitoral e disse que respeita todos os candidatos comseus jeitos de fazerem política. “Nunca quis impor nada a nenhum candidato, portanto, boa sorte a todos”, explicou.

A prefeita da capital lidera na votação espontânea com 20%, seguida por Kinpara, com 13%. Bocalom surge com 10% e Duarte com 9% das intenções de votos. Os demais candidatos somam apenas 2%. Já Brancos e Nulos registram 13%, não souberam e não responderam marcaram 33%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o código AC06308/2020.

