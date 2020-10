Gladson diz que irá zerar filas de cirurgias e melhorar a Saúde do Acre nos próximos meses

"São ações importantes que vamos executar nos próximos meses de governo com o objetivo de ampliar os serviços"

O governador Gladson Cameli sentou com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, neste sábado (3), para ficar a par de todas as obras em execução e em fase de elaboração de projetos, além de desenvolver ações para melhorar a pasta.

“Ofertar saúde de qualidade é uma das grandes prioridades do nosso governo. Com fé em Deus e muito trabalho sei que vamos conseguir”, disse o governador.

PUBLICIDADE

Além dos dois, outros membros da Sesacre também participaram da reunião.

Gladson afirmou que pretende, nos próximos dias, zerar as filas de cirurgias e melhorar o atendimento de saúde da população.

“São ações importantes que vamos executar nos próximos meses de governo com o objetivo de ampliar os serviços”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários