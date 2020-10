Gladson entrega revitalização do Teatro dos Náuas como marco de um novo momento cultural

O Teatro do Náuas reabriu ainda com uma homenagem ao ex-governador Orleir Cameli

Ainda referente às comemorações do aniversário de 116 anos da fundação de Cruzeiro do Sul, a noite desta quinta-feira, 1º, tornou-se um marco para o movimento cultural de todo o Vale do Juruá, com o governador Gladson Cameli realizando a entrega da revitalização completa do Teatro dos Náuas, um verdadeiro patrimônio da segunda maior cidade do Acre.

PUBLICIDADE

Com um investimento no valor de R$ 1,2 milhão, o Teatro dos Náuas Alberto Loro reabre suas portas pronto para ser usado por toda a sociedade, mas principalmente os produtores culturais do estado. O espaço está completamente reestruturado, desde o palco, os assentos, com uma climatização eficiente e exibindo toda a beleza de suas colunas externas.

Junto com o Salão Cultural Cordélia Lima, que também foi revitalizado, num investimento de R$ 436 mil, ambas as estruturas foram inauguradas na gestão do então governador Orleir Cameli, em 1998, e retornam agora para a circulação de eventos culturais de diversas modalidades e segmentos, movimentando o lazer e até o turismo em Cruzeiro do Sul.

Bastante emocionado com a entrega que era um sonho de sua gestão, o governador Gladson Cameli lembrou que “náuas”, na família linguística Pano, significa “gente, pessoa, povo”. Sempre muito orgulhoso por ter nascido em Cruzeiro do Sul, ele usou a palavra para reforçar que governa pelo povo e para o povo, e que sua única missão é melhorar a vida dos acreanos.

“Cultura é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Assim, entendo que o Teatro dos Náuas é um templo cultural que sempre estará aberto para receber as mais diversas manifestações artísticas que refletem os nossos movimentos sociais. Aqui, muitos artistas da região do Juruá e de outros lugares do Brasil e do mundo já se apresentaram. E, com a reinauguração do teatro, estamos garantindo que muitos outros possam ter uma casa digna e aberta para mostrar os seus talentos na dança, no teatro, na música e nas muitas formas das artes cênicas. Eu jamais permitiria que este lugar de arte e cultura continuasse abandonado”, disse o governador em seu discurso.

O diretor da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), Manoel Gomes, o Correinha, aproveitou para destacar que o setor cultural do Acre possui ainda R$ 16,4 milhões para investimentos, o que incluirá a revitalização de outros espaços cruzeirenses, como o Memorial José Augusto e o Teatro José Alencar, além do famoso Teatrão (Teatro Plácido de Castro), em Rio Branco.

A solenidade foi prestigiada ainda por dezenas de autoridades, como o vice-governador Major Rocha, o prefeito Clodoaldo Ribeiro, a procuradora-geral de Justiça, Katia Rejane Araújo, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior.

Exposição e apresentações inesquecíveis

O Teatro do Náuas reabriu ainda com uma homenagem ao ex-governador Orleir Cameli, que o inaugurou. No hall de entrada do espaço está agora a exposição fotográfica “Orleir Cameli, um homem à frente de seu tempo”, que retrata a trajetória do ex-governador do Acre, falecido em 2013.

Até hoje, Orleir é lembrado por um legado histórico de sua gestão a Cruzeiro do Sul. O Teatro dos Náuas foi uma das marcantes entregas do fim de seu mandato. Nas palavras do governador Gladson Cameli, “Orleir se encantou com a possibilidade de presentear o povo de Cruzeiro do Sul com um teatro que simbolizasse um futuro glorioso para a sua sociedade”.

Houve também uma exposição de artesanato acreano e uma extensa programação cultural dirigida pelo Conservatório Musical do Juruá e pela Fundação Cultural Elias Mansour.

A extensa noite de apresentações culturais contou com momentos únicos, como a interpretação da música “Saga de um Canoeiro”, canções indígenas do povo Puyanawa, e a marcante primeira vez de um piano de cauda soando em Cruzeiro do Sul, usado por uma aluna do conservatório para tocar Chopin, além da apresentação-surpresa de Loren Medeiros, representante da cidade no programa The Voice Kids, edição 2020.

Encarnando o Palhaço Tomate, o artista Edinho trouxe uma esquete de seu personagem, que se maravilhava por ter um lugar para se apresentar. E o próprio Edinho dizia não acreditar em ver o teatro completamente revitalizado.

“Esse é um presente para nós, artistas, que o governador Gladson Cameli está dando. Só queríamos dar um abraço muito forte em todos os que puderam proporcionar este momento. De coração. Ter esse espaço de volta é um sonho”, contou o artista no palco do Náuas, que agora se abre para muitas outras apresentações.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários