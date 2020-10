Gladson exonera ‘braço direito’ de Bocalom da presidência da Emater em Rio Branco

O governador Gladson Cameli exonerou na manhã desta sexta-feira (2), com publicação no Diário Oficial, o braço direito do candidato à Prefeitura de Rio Branco na Emater, Tião Bocalom (Progressista).

Valtim José da Silva exercia o cargo de presidente no local, desde que Bocalom saiu para concorrer às eleições, em julho.

PUBLICIDADE

Rynaldo Lucio dos Santos foi nomeado, também nesta sexta, para exercer o cargo de Diretor-Presidente na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (EMATER).

Confira o Diário Oficial do Estado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários