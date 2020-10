Gladson rebate críticas de Rocha ao cartão Avancard: “Não sei qual o interesse” 

O governador Gladson Cameli (sem partido) se manifestou sobre as críticas feitas pelo vice-governador Werles Rocha (PSL) em relação ao contrato do governo com a empresa Fênix, responsável pelo cartão Avancard – que fornece empréstimos aos servidores públicos do estado.

Para ele, a reclamação do militar e de alguns parlamentares em relação ao cartão é “no mínimo estranha. Não sei qual o interesse dos que criticam tanto essa empresa. A gente abre licitação, a empresa vence, vem gerar emprego e renda, daí reclamam”, declarou.

O governador acredita que o motivo das críticas pode ser interesses “obscuros”. No entanto, não politizou a situação delicada com Rocha.

Na noite de quarta-feira (1), o vice-governador disse que foi alvo de propostas da Avancard e, na ocasião, colocou em suspeição o contrato do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e os representantes da empresa.

