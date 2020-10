Gloria Groove fala sobre novo EP e afirma: “É sobre meu affair com os fãs”

Gloria Groove, um dos maiores nomes do pop brasileiro atual, acaba de iniciar uma nova era musical. Na última quinta-feira (22), a cantora lançou nas plataformas digitais a música ‘A Tua Voz’, primeiro single de seu novo EP ‘Affair’, que terá a difícil missão de suceder o sucesso de seu último álbum, ‘Alegoria’, que contou com os hits ‘Sedanapo’ e ‘Mil Grau’.

Acostumada a comandar a pista e nos servir com músicas para o Carnaval, a artista conta que fará uma imersão no R&B, estilo norte-americano que a inspirou no início da carreira. Em entrevista à Coluna Leo Dias, Gloria revelou todas as inspirações durante o processo de composição do álbum, que mostra a sua faceta mais romântica até então.

“Eu estou super realizada de estar trazendo para o público um projeto dedicado a um estilo que eu amo tanto. Mas não vou mentir que o tempo que passei isolado, durante a quarentena, induziu algumas das composições”, respondeu a drag queen.

A cantora de ‘Coisa Boa’ não quis expor se o título de seu novo álbum seria referência a alguma paixão em específico. “O álbum é sobre o meu affair com o universo que criei como Gloria Groove. É o affair com tudo o que esta persona me trouxe versus tudo o que sempre fui. E o EP é também sobre o affair que eu tenho com meus fãs, que são as pessoas que mais me entendem no mundo”, externou.

“Eu quis expor o affair que existe dentro de mim entre pessoa e persona. Acredito que seja o maior e mais intenso. O ‘casamento’ de Daniel [nome real/oficial] com Gloria por si só já é uma relação turbulenta. Neste projeto, me aventuro num espaço onde as duas coisas se complementam”, completou.

Além de ‘A Tua Voz’, o novo projeto de Groove contará com mais 4 faixas inéditas. “Cada uma das faixas representa uma fase da minha paixão e cada uma ocupa uma vertente do R&B. Tem a música fofa, tem a sexy, a de superação e de sofrência também. E está impossível escolher uma favorita, até então”, disse a cantora.

“Eu estou amadurecendo e sempre busco ressignificar o que é a plataforma artística Gloria Groove em minha vida. Seja na sonoridade, na forma ou diversas formas que me apresento, no estilo, e etc. Quero que Gloria Groove seja sempre algo que me liberta, e não que me aprisiona”, finalizou. [Capa: Reprodução/Instagram]

