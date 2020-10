Governador participa de homenagem aos servidores do Pronto-Socorro de Rio Branco

Homenagem se estendeu aos servidores que morreram com covid-19. "Respeitar e valorizar as pessoas", disse o governador

Com a sensibilidade e a responsabilidade que um gestor deve ter, o governador Gladson Cameli esteve no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco, na manhã desta terça-feira (27), para prestar homenagem aos profissionais da Saúde que se dedicam diariamente para salvar vidas. A homenagem se estendeu aos servidores que vieram a óbito em decorrência da covid-19.

“Temos problemas e dificuldades e não vim aqui vender a saúde de primeiro mundo, mas vim afirmar que temos os melhores profissionais. Eu tenho procurado na nossa gestão respeitar e valorizar as pessoas”, enfatiza o governador.

Para o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, o sentimento é de gratidão. “A gente sabe dos desafios que temos no que diz respeito a dar condições necessárias para que cada um de vocês, que atuam nas unidades hospitalares, possam desenvolver os seus trabalhos da melhor maneira possível”.

Homenagem às famílias

Emoção marcou a entrega simbólica aos familiares dos quatro servidores que atuaram no combate à pandemia e vieram a óbito no Pronto-Socorro. Placas de homenagem foram entregues aos familiares das vítimas, representando cada servidor.

“A minha mãe era muito querida aqui no hospital, e muitas pessoas gostavam dela e brincavam com ela porque era todo mundo muito próximo. Essa homenagem representa uma preocupação por parte do hospital com os familiares dos funcionários”, conta Vivian Bastos, filha de uma das homenageadas.

“Eu não vou poder trazer suas famílias de volta, mas tenham a certeza que o êxito no combate à pandemia foi graças ao esforço e dedicação de cada profissional da saúde. E o trabalho de cada um é reconhecido por quem está lá na ponta, e vocês não sabem o quanto o povo é grato”, ressalta o chefe de Estado.

E completou: “Quero agradecer e me colocar à disposição de todos vocês, não somente como governador, mas como cidadão, e em nome dos seus familiares e de vocês meu muito obrigado”.

Programação

O gerente-geral do Pronto-Socorro, Areski Peniche, disse que a equipe do PS montou uma vasta programação voltada para os próprios trabalhadores, com o objetivo de proporcionar um momento de confraternização em alusão ao dia do Servidor Público. “É uma forma que nós, da gestão, encontramos de reconhecer o trabalho dos servidores e valorizá-los da melhor maneira possível”, explica.

“Fizemos três dias de programação para contemplar todos os plantões, para que nenhum servidor ficasse fora da ação no dia que tivesse trabalhando. E é o mínimo que poderíamos fazer por eles em forma de agradecimento e reconhecimento”, pontua a responsável pelo Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast) do Pronto-Socorro, Joseana Bezerra.

Na última segunda-feira (26) foi realizada a parte assistencial, com avaliação nutricional, consultas médicas e psicológicas, além de um aulão de defesa pessoal. Na terça, para contemplar a parte administrativa, houve a homenagem às famílias de servidores e também a parte lúdica, com sorteios, bingos e lanches. Já na quarta-feira (28), terá o ‘Cine Pipoca’ ofertado em parceria com o setor de humanização da Secretaria de Saúde do Estado.

