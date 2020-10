Governo anuncia convocação de 392 professores para atuar ainda em 2020

O governador Gladson Cameli (sem partido) usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para parabenizar as ações do governo estadual na área da educação no Estado do Acre. O gestor disse que esse ano serão convocados 392 professores.

Cameli disse que o governo investiu na compra de 2 mil computadores para modernizar as escolas. “Contratamos mais de 500 professores efetivos para atuar nas escolas públicas. Este ano vamos convocar 392 professores”, explicou.

Segundo um vídeo divulgado na página do governador, em quase dois anos de gestão, muito já foi feito para valorizar a categoria. “Já reformamos mais de 500 escolas, entregamos três escolas militares e apresentamos um plano de educação das escolas rurais e indígenas”, declarou.

