Governo brasileiro cumprimenta presidente socialista eleito na Bolívia

'Governo brasileiro afirma sua disposição de trabalhar com as novas autoridades bolivianas', diz nota

Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o candidato Luis Arce pela vitória na eleição presidencial da Bolívia.

Candidato do partido de esquerda Movimento ao Socialismo (MAS) e aliado do ex-presidente Evo Morales, cujo governo integrou como ministro da Economia, Arce foi oficialmente proclamado presidente nesta sexta-feira (23), após a conclusão da apuração. Ele obteve 55,1% dos votos, contra 28,8% de Carlos Mesa, do partido Comunidade Cidadã, de direita.

“O Governo brasileiro felicita os senhores Luis Alberto Arce Catacora e David Choquehuanca por sua eleição à Presidência e Vice-Presidência do Estado Plurinacional da Bolívia e saúda o povo e o governo bolivianos pela realização do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia”, diz o texto da nota.

Até o início da noite desta sexta-feira (23), o Brasil era o único país vizinho da Bolívia que não tinha se manifestado sobre a vitória de Arce. Os presidentes de Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Paraguai já tinham cumprimentado o presidente eleito.

No último dia 19, quatro dias antes da conclusão da apuração, Carlos Mesa já tinha reconhecido a vitória do adversário. No ano passado, quando Jeanine Añez assumiu a presidência boliviana de forma interina, o Brasil foi o primeiro a legitimidade do então novo governo.

Na nota, o Itamaraty registra que as forças políticas locais respeitaram a “vontade popular expressa nas urnas”.

“O Governo brasileiro afirma sua disposição de trabalhar com as novas autoridades bolivianas com vistas à implementação de iniciativas de interesse comum e no âmbito dos laços de amizade, vizinhança e de cooperação que unem os dois países e seus povos”, diz o texto.

Em outubro do ano passado, houve eleições presidenciais na Bolívia, e Evo Morales saiu vitorioso pela quarta vez. Na ocasião, uma auditoria da Organização dos Estados Americanos (OEA) afirmou que houve fraude. Em novembro, Morales cancelou os resultados da votação. Horas depois, foi pressionado por militares a deixar o cargo. Ele se exilou no México e, em seguida, na Argentina. Jeanine Añez, então, assumiu como presidente interina.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pelo Itamaraty

O Governo brasileiro felicita os senhores Luis Alberto Arce Catacora e David Choquehuanca por sua eleição à Presidência e Vice-Presidência do Estado Plurinacional da Bolívia e saúda o povo e o governo bolivianos pela realização do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia, para cujo êxito contribuiu a atuação independente do Tribunal Supremo Eleitoral na contagem oficial dos votos, bem como a atitude democrática e construtiva do governo da Presidente Jeanine Áñez.

O Governo brasileiro congratula-se com as forças políticas do país pelo respeito à vontade popular expressa nas urnas. Reconhece, em particular, a importância da participação dos observadores independentes das missões que acompanharam a votação – da OEA, do Parlasul, da União Europeia, das Nações Unidas, da Uniore e do Instituto Carter Center – cujo escrutínio contribuiu para afiançar a legitimidade e transparência do pleito e garantir que fosse respeitado o desejo soberano do povo boliviano na escolha de seus dirigentes.

O Governo brasileiro afirma sua disposição de trabalhar com as novas autoridades bolivianas com vistas à implementação de iniciativas de interesse comum e no âmbito dos laços de amizade, vizinhança e de cooperação que unem os dois países e seus povos.

