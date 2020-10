Governo do Acre vai implantar Centro de Custos para mapear despesas

O governo do Acre confirmou a criação do Centro de Custos, um setor responsável pelo mapeamento das despesas públicas e proposição de medidas econômicas para equilibrar as contas. As diretrizes do projeto ainda estão sendo definidas, segundo a gestão.

A medida é o pontapé para o que vem sendo chamado nos bastidores e imprensa de pequena reforma administrativa, com o intuito de adequar os gastos públicos no Acre ao tamanho da receita.

PUBLICIDADE

A expectativa é que a máquina pública seja enxugada ainda mais e haja ainda uma redistribuição de competências.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários