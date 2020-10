Governo empossa mais 300 professores efetivos em todo o estado nesta sexta

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), empossa mais de 300 professores efetivos em todo o estado. A cerimônia de posse em Rio Branco ocorrerá nesta sexta, 02, no auditório da SEE.

Para que não haja aglomeração, em respeito às regras de distanciamento social por conta da pandemia, a posse dos novos professores ocorrerá em dois momentos. O primeiro será às 9 horas e o segundo às 14 horas.

Só em Rio Branco, serão mais de 200 educadores. Em Cruzeiro do Sul, 50. Em todo o estado, 318 professores passam a fazer parte do quadro de efetivos da Educação estadual.

