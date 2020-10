Gratuita: oficina de dança ‘Corpo Incluso em Tempos de Isolamento’ inicia na Gameleira

Christian Moraes pretende explorar as memórias do período de isolamento social para transformá-las em arte

Formado em artes cênicas pela Ufac, o arte-educador Christian Moraes promove a oficina ‘Corpo Incluso em Tempos de Isolamento’ na Casa de Cultura da Gameleira, com acesso gratuito aos interessados. As aulas ocorrem nos dias 17, 24 e 31 de outubro e 7, 14 e 21 de novembro, das 8h às 12h.

“A proposta é resgatar memórias do corpo durante esse período de isolamento para explorarmos possibilidades de criação e reflexão sobre esses mesmos corpos, que estão em constante adaptação”, comenta o artista.

Oficina ‘Corpo Incluso na Cena’ para alunos da Apae, em 2019 [Foto: Dell Pinheiro] Oficina ‘Corpo Incluso na Cena’ para alunos da Apae, em 2019 [Foto: Dell Pinheiro] Oficina ‘Corpo Incluso na Cena’ para alunos da Apae, em 2019 [Foto: Dell Pinheiro] Oficina ‘Corpo Incluso em Tempos de Isolamento’ com Christian Moraes

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário online com informações básicas, incluindo quais experiências na dança o candidato possui – caso não seja o primeiro contato. No fim do processo, os participantes vão gravar uma ‘videodança’ para eternizar a troca de conhecimentos vivida no decorrer da oficina.

Mais informações por meio do telefone (68) 99978-2872 ou pelo perfil @christianmoraesart, no Instagram. [Foto de capa: Dell Pinheiro]

Serviço: Oficina ‘Corpo Incluso em Tempos de Isolamento’ | 17, 24 e 31 de outubro + 7, 14 e 21 de novembro | 8h às 12h | Casa de Cultura da Gameleira | R. Cunha Matos, 531, bairro Seis de Agosto | Gratuito!

