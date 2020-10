Grupo de motoristas de app pode ser investigado por espancar suspeito de sequestro no AC

O relato do espancamento também consta no termo de audiência de custódia dos três maiores que participaram do crime

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar o espancamento de um jovem por parte de um grupo de motoristas de aplicativos.

O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (2), no ramal do Curral, que fica na estrada do Mutum, local onde foi encontrado o carro do motorista de aplicativo Romerito da Costa Almeida.

De acordo com informações do Boletim de ocorrência da Policia Militar, após localizar o veículo da vítima, uma guarnição seguiu até o fim do asfalto.

Ao chegar na entrada do Ramal do Curral, encontraram o jovem das inicias J.V.R.A, amarrado com uma corda e sendo espancado por vários motoristas de aplicativos.

J.V era tido pelos colegas de profissão da vítima como um dos suspeitos de participar do sequestro de Romerito da Costa.

O jovem ficou com várias escoriações pelo corpo, principalmente na região das costas.

J.V teria indicado aos policiais onde estava o motorista de aplicativo sequestrado.

O relato do espancamento também consta no termo de audiência de custódia dos três maiores que participaram do crime.

O inquérito policial deve transcorrer na sede da 3ª regional da Policia Civil. O jovem espancado foi submetido a exame de corpo delito no Instituto Médico Legal.

