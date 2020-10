Gusttavo Lima faz primeira live após fim do casamento e fãs criticam animação: “Sem emoção”

Gusttavo Lima faz neste sábado (17) a primeira live após anunciar o fim do casamento com Andressa Suita, com quem tem dois filhos, Gabriel e Samuel. O show está sendo realizado em Sorriso, no Mato Grosso, em uma lavoura de soja. “O embaixador chegou”, disse ele, cantando Inventor dos Amores, seguido de Cor de Ouro, Refém e Milu.

O show contou com voos rasantes de aviões que soltavam fumaça colorida. O cantor cantou Carrinho na Areia, que fala sobre os filhos e a mulher. Na sequência, cantou Eu Não Iria, que fala justamente sobre fim de relacionamento.

No chat, com quase 900 mil pessoas, muitos comentaram que o cantor estava estranho e outros tantos pediam o retorno do sertanejo com Andressa. “Está triste sem a Andressa”, disse um fã. “Não é a mesma coisa, não tem animação”, comentou outro. “A live está sem emoção, sem brilho”, disse outro. “Volta para Andressa”, pediram outros.

Após cantar Chora Até Perder a Fala, Gusttavo soltou: “Essa maltrata o coração, essa é bala de 38”.

Sem muitas palavras, Gusttavo emendou uma música na outra e começou a cantar Tudo Que Vai um Dia Volta. O cantor então cantou Quem Trau Levou. “Tem que respeitar o embaixador”, soltou em meio ao som de Conta Gotas.

Foi a vez então de cantar 10 anos, que tem em seus versos as frases “seria covardia ir embora sem dizer porque” e “nosso amor não acabou e ainda digo mais vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás”.

Gusttavo então deu uma pausa para uma água. “Água que passarinho não bebe”, brincou ele, seguindo com a canção De Menina pra Mulher.

Enquanto cantava Café e Amor, sua nova música de trabalho, a camera se afastava do cantor por várias vezes. No chat, fãs falavam que a canção, que foi divulgada junto com o anúncio do fim do casamento, era muito triste. “Que canção triste” e “Que tristeza Gusttavo sem Andressa”, comentaram. A música foi cantada mais uma vez.

Gusttavo ainda contou com a participação de Jonas Esticado. Os dois cantaram a canção Investe em Mim, que ficou eternizada por uma dança entre Gusttavo e Andressa. Os dois também cantaram Por um Minuto, de Bruno e Marrone.

O cantor se irritou com os drones, que segundo ele, estavam jogando terra na sua boca. “Esse drone jogando terra na boca da gente”, reclamou ele, falando que da próxima vez que ele passasse, iria dar um empurrão no equipamento. Logo depois ele disse: “Com o amor não se brinca, né?”, chamando a música de mesmo nome de Jonas Esticado.

Após ganhar uma placa como embaixador do agronegócio, Gusttavo brincou que iria comprar uma fazenda no Mato Grosso. “Vou ter que comprar uma fazendo aqui no Mato Grosso para morar perto de vocês”, disse ele, que cantou também Apelido Carinhoso.

Os clássicos como Gatinha Assanhada, Eu Vou Zoar e Beber e Balada Boa também foram lembrados no repertório. Gusttavo fechou com Que Pena Que Acabou.

Um dos poucos momentos descontraídos do show foi quando um sósia do sertanejo, Aureo Deni subiu ao palco para cantar 60 segundos. Ele chegou com o visual parecido com o do sertanejo, que ficou curioso para saber como ele fazia para ficar com a bochecha grande.

O sósia confessou que estava com uma barba falsa, pintada com caneta. “Minha mãe é professora e peguei a caneta piloto dela”, explicou dizendo que tem muito pouco pelo.

Do Rio Grande do Norte, o sósia se emocionou ao cantar ao lado de Gusttavo e virou comentário entre os fãs do sertanejo no chat da live. “Que figura”, disse um. “Aureo está arrebentando. Canta melhor que outros cantores”, elogiou outro.

FIM DO CASAMENTO

O fim do casamento do sertanejo com a modelo movimentou a semana e foi marcado por dois desabafos. Um deles foi feito pela modelo, em vídeo. Ela contou que tinha sido acordada pelo então marido com a notícia de que não daria mais para continuar a relação.

“Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem qualquer motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, contou ela.

“O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas não tive outra escolha. Minha vida precisa continuar, preciso cuidar do que tenho de mais especial na minha vida, que são meus filhos, e de mim também. Vou seguir por eles e para eles.”

Logo depois, Gusttavo fez um vídeo também para explicar a tomada de decisão. “Nada acontece de um dia para o outro. Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos”, disse ele.

