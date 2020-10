Historiador e candidato a vereador Carlos Alberto morre vítima de infarto em Rio Branco

O historiador e professor de nível superior Carlos Alberto Alves de Souza, de 63 anos, conhecido por seus livros sobre a história do Acre, morreu na madrugada deste sábado (3), em Rio Branco.

Ele era candidato à vereador pelo PSDB nestas eleições. Após tomar conhecimento da morte do colega de profissão e de partido, o candidato tucano Minoru Kinpara lamentou o ocorrido. “Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos!”.

Carlos Alberto foi historiador, professor de História da Ufac, escritor, pesquisador e empresário do ramo da educação superior particular. As suas obras sobre a história do Acre ajudaram muitas pessoas não só a entender o passado do estado, como a passar em concursos públicos locais.

