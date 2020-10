Homem de 30 anos desaparece nas águas do Juruá após mergulho

O Corpo de Bombeiros do município de Cruzeiro do Sul fizeram buscas na madrugada e pela manhã

Raimundo Nonato da Silva, de 30 anos desapareceu nas águas do Juruá após tentar atravessar o rio durante a madrugada desta sexta-feira (30), como era noite e estava escuro, populares informaram que ouviram apenas o pedido de socorro. O Corpo de Bombeiros do município de Cruzeiro do Sul fizeram buscas na madrugada e pela manhã, até o momento não encontraram o homem.

Leia a nota dos Bombeiros

PUBLICIDADE

Informo ao Senhor Comandante do 4° BEPCIF que por volta das 02 horas da madrugada, o Sr. Raimundo Nonato da Silva 30 anos tentou atravessar o Rio Juruá vindo a submergir. Foi destacada uma equipe de mergulhadores os quais realizaram buscas durante no dia 29/10/2020 sem obter êxito.– Hoje dia 30/10/2020, foi destacada outra equipe de mergulhadores que permanecem no local efetuando buscas.

– As dificuldades são muitas, pois, além do ofuscamento ocasionado pelas águas turvas do Juruá, não sabe-se ao certo o local exato onde a vítima veio a submergir, pois, no momento do afogamento, era madrugada, tinha pouca visibilidade e ouviu-se apenas um grito da vítima.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários