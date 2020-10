Homem fica em estado grave após ser atropelado por motorista de aplicativo no AC

Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro, na noite desta quarta-feira (30), na Gameleira, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran), o veículo modelo Onix, de cor cinza e placa QXN 3643, era conduzido por um motorista de aplicativo. O condutor trafegava no sentido bairro-centro quando atingiu o pedestre que tentava atravessar a rua. Após o acidente, o motorista permaneceu no local prestou socorro à vítima.

O profissional acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é grave.

O local onde o acidente aconteceu foi isolado pelos militares para os trabalhos de perícia.

