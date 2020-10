Homem mata cunhado durante bebedeira em família no interior do Acre

Um homem identificado como Marcone Silva, de 26 anos, conhecido como como Cafu, foi morto com facadas no peito e no abdômen, no final da tarde deste domingo (4), no Ramal do Nazaré, em uma invasão no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o autor do golpe é cunhado da vítima. No local, populares disseram que estava ocorrendo uma bebedeira em família, quando Cafu e a própria esposa discutiram. O irmão da mulher não gostou da situação, discutiu com Cafu e desferiu dois golpes contra o homem. Após a ação, o agressor fugiu do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A PM realizou diligências no ramal e não conseguiu prender o acusado de matar Cafu. O caso será investigado pela Polícia Civil de Brasiléia.

