Homem morre e mulher fica ferida em acidente no Parque Bom Sucesso, em Rio Branco

Cleilson Cavalcante da Silva, de 29 anos, morreu e Leidinir Moura, 49, ficou ferida após um grave acidente na noite deste domingo (4), na rua 26 de Julho, no Parque Bom Sucesso, na região do bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Cleilson estava pilotando uma motocicleta modelo Titan de cor azul, quando perdeu o controle em uma rotatória, colidiu contra a calçada e caiu no esgoto. Leinir estava com Cleisson no veículo e desmaiou após o acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só pode atestar a morte do homem. A viatura encaminhou Leinir ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Batalhão de Trânsito esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) levaram o corpo para a sede, onde será realizado o exame cadavérico. A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.

