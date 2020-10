Homem tem chácara invadida é morto a tiros enquanto dormia na Transacreana

O jovem Tailon Soares Gonzaga, de 25 anos, teve sua casa invadida e foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (20), no km 14 da Rodovia Ac-90 mais conhecida como Transacreana, no Ramal do Barro Alto Km 18, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, três criminosos ainda não identificados invadiram a residência e, de posse de três pistolas e três espingardas, executaram Tailon com vários tiros. Após a ação, os criminosos fugiram por uma área de mata.

Ainda segundo informações da esposa da vítima, que estava muito abalada e não conseguiu falar muito sobre o caso, disse que o marido tem passagem pela polícia, mas não disse por qual crime.

A polícia militar foi acionada e estiveram no local do ocorrido, isolou o local para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os PMs colheram informações e tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Segundo a polícia, a motivação do crime pode ser a guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

