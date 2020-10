Horóscopo 2020: confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

O mês começará com Lua cheia em seu signo, abrindo caminhos no amor e na carreira. Resolva primeiro os assuntos do coração. Se estiver só, poderá se apaixonar para valer. No casamento, a fase trará fertilidade, prazer e decisões de investimentos. Discussões financeiras poderão causar instabilidades. Padrões de consumo mudarão. Renove valores. Ombro amigo: saiba quais signos do zodíaco são os melhores parceiros